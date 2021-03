Der Dax notierte am Nachmittag 0,13 Prozent höher bei 14.521,35 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie bis auf einen Höchststand von 14 595 Punkten hingelegt und ein Wochenplus von mehr als 4 Prozent erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag zuletzt um 0,27 Prozent auf 31.864,13 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent hoch.

Nach ihrem kleineren Rückschlag zum Ende der Vorwoche legten die zyklischen Autowerte am Montag wieder zu. Vorreiter im Dax waren mit plus 3,3 Prozent die Papiere von VW. Die Wolfsburger einigten sich mit dem Betriebsrat auf weitere Schritte zum Stellenabbau, wie am Wochenende bekannt wurde. Zudem kündigte der Konzern am Montag an, dass er ein Netz eigener Batteriezellfabriken aufbauen will.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Hypoport mit einem Minus von 11,9 Prozent am SDax-Ende unter starkem Verkaufsdruck. Bereits am Freitag waren sie um knapp 4 Prozent abgesackt. Der Finanzdienstleister will nach einem enttäuschend schwachen Vorjahresgeschäft im laufenden Jahr höher hinaus. Analysten hatten aber stärkere Steigerungen von Umsatz und operativem Gewinn erwartet.

Die Papiere von Klöckner & Co setzten ihre jüngste Rally mit einem Plus von 5,9 Prozent und einem Höchststand seit Herbst 2018 fort. Die Anteile des Stahlhändlers kletterten in sechs Handelstagen inzwischen um gut 16 Prozent. In der Vorwoche hatten die Experten der DZ Bank und von Jefferies in positiven Reaktionen auf die jüngsten Geschäftszahlen noch Potenzial bis auf rund 11 Euro signalisiert.

Der Euro fiel etwas zurück auf zuletzt 1,1920 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1933 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,36 am Freitag auf minus 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 144,88 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,01 Prozent auf 171,32 Punkte.

