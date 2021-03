In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie am Donnerstag mit einem Höchststand von 14.595 Punkten gekrönt und war am Freitag etwas abgebröckelt. Auf Wochensicht legte er über 4 Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montagmorgen um 0,3 Prozent auf 31.875 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zunächst um rund 0,4 Prozent hoch.

