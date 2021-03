So senken Rentner ihre Steuerlast

Hilfe bei der Steuererklärung

Rentnerinnen und Rentner können Unterstützung für ihre Steuererklärung bekommen. Auf Wunsch stellt die Deutsche Rentenversicherung kostenlose Bescheinigungen aus, die alle steuerrechtlich relevanten Beträge enthalten.

Allerdings ist es aufgrund der automatischen Datenübertragung von der Rentenversicherung an das zuständige Finanzamt seit diesem Jahr nicht zwingend erforderlich, die Daten in die «Anlage R» und «Altersvorsorgeaufwand» einzutragen. Sinnvoll ist das Eintragen, wenn eine elektronische Steuererklärung abgegeben wird, und man sich vorab die mögliche Rückerstattung ausrechnen lassen will.

Wer schon einmal eine Rentenbezugsmitteilung beantragt hat, erhält die Bescheinigung automatisch. Wird die Rentenbezugsmitteilung zur Vorlage beim Finanzamt erstmalig benötigt, kann sie im Internet angefordert werden.