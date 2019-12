Kleine und mittlere Unternehmen haben den Mehrwert von KI für die eigenen Produkte und Dienstleistungen, aber auch für interne Abläufe erkannt und sind die ersten Schritte erfolgreich gegangen. Doch laut einer aktuellen KI-Studie von Deloitte verfügen die wenigsten über eine umfassende, unternehmensweite KI-Strategie. Schwierigkeiten bei der Einbindung von KI in bestehende Prozesse, hohe Entwicklungskosten und ein Mangel an Fachkompetenz bremsen KI in der Praxis bislang noch aus.

Genau hier setzt das NRW.Symposium zum Thema Künstliche Intelligenz an: Führende Fachleute nehmen sich Zeit, um sich ohne Hemmschwelle auszutauschen. Unter ihnen Lola Güldenberg, Trendforscherin Innovationsentwicklerin und Beraterin von deutschen Großkonzernen. Sie zeigt auf, was KI kann und was nicht.

Was passiert, wenn Unternehmen und Start-ups gemeinsam KI entwickeln, dazu diskutieren Kerstin Fiedler von META Regalbau in Arnsberg und Marcel Windau, CEO der Kaitos GmbH aus Münster, die Unternehmen bei der Einführung von KI betreut.

Die Kompetenzplattform KI.NRW legt die Grundlage für eine erfolgreiche KI-Landschaft. Sie ist beim Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS an den Universitäten Bonn und Köln angesiedelt. Dessen stellvertretender Institutsleiter Dr. Dirk Hecker zeigt anhand konkreter Anwendungsfälle die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz.

KI zum Anfassen ist in den Pausen zu erleben, unter anderem die Vorlese-Eule Luka und die gegen Lebensmittelverschwendung kämpfende Bäckerei-Software von Foodtracks, einer Ausgründung aus der Universität Münster.

Und damit für jede zukunftsweisende Geschäftsidee in Nordrhein-Westfalen eine Finanzierung gelingt, weisen Spezialisten der NRW.BANK in den Experten-Talks Möglichkeiten auf, wie sich KI-Projekte finanzieren lassen.