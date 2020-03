Münster -

Von Stefan Werding

Das „MVZ Medizinisches Labor Münster“ ist eines der größten Testlabore in der Region und gerät trotzdem mit den Tests auf das Coronavirus an seine Grenzen. Leiter Professor Paul Cullen berichtet im Gespräch mit Stefan Werding, wie seine Mitarbeiter trotz verschiedener Hürden so viel Klarheit über die Ausbreitung der Pandemie zu sammeln versuchen wie möglich.