Pandemie verstehen: Kreis wird Corona-Labor

Zum Zurückdrehen der strengen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ist es nach Ansicht von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zu früh. Dennoch sei allen in der Regierung bewusst, dass damit neue soziale, wirtschaftliche und psychische Probleme verursacht werden, sagte er am Freitag in Düsseldorf. „Ein Zustand wie jetzt ist ein halbes Jahr nicht durchhaltbar.“ Deshalb müsse man sorgfältig überlegen, wann welche Schritte zurück in die Normalität angeraten sind.

Wichtige Erkenntnisse darüber, welche Schutzmaßnahmen effizient sind und welche man leicht aufheben kann, soll eine Feldstudie bringen, die den Kreis Heinsberg zum Corona-Labor für ganz Deutschland macht: Der Bonner Virologe Professor Hendrik Streeck hat im Auftrag des Landes mit einem Forscherteam die Verbreitungswege des Coronavirus´ über die Luft, Türklinken, Haustiere, Fernbedienungen, Smartphones analysiert. Jetzt gehe es aber darum, wie viele Menschen im Kreis Heinsberg infiziert waren und es nicht wussten. Das Virus könne über einen „Fußabdruck im Blut“ noch nachgewiesen werden: Er wolle klären, ob man diese Dunkelziffer auf Deutschland hochrechnen könne, sagte Streeck. Damit verbinde sich die Frage, „welche Vorsichtsmaßnahmen, die in den letzten Wochen getroffen wurden, sind weiterhin sinnvoll und wo könnte es Ansätze zu einer Lockerung geben“. Dazu soll die Studie Fakten liefern.

Erste Ergebnisse erwartet

Bereits kommende Woche, hofft der Virologe, könnten erste Ergebnisse vorliegen. Anders als andere Regionen bietet der Kreis Heinsberg eine fast geschlossene Entwicklung, die ihren Anfang in einer Narrensitzung in Gangelt nahm. Landrat Stephan Pusch bezeichnete die Studie als „Wendepunkt“, weil das ganze Land von den Erfahrungen im Kreis profitieren könne.

Dabei nutzen nicht nur die Virologen die Region als Testfeld. Auch die Deutsche Post erprobt in der rund 11 600 Einwohner zählenden Gemeinde Gangelt eine Grundversorgung für Risikogruppen. Das betreffe etwa Lebensmittel und anderen Bedarf, erläuterte Post-Paketvorstand Tobias Mayer. Damit sollen vom Coronavirus besonders gefährdete Menschen aus Supermärkten ferngehalten werden. Dazu können sie den Zustellern Bestellformulare mitgeben, am nächsten Tag wird geliefert. Abgerechnet wird dann per Lastschrift. Wenn das Projekt funktioniert, könnte es auf Deutschland ausgeweitet werden. Spannend ist der Versuch, weil möglicherweise gefährdete Personen am längsten mit Einschränkungen leben müssen.