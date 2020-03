Experten der Uniklinik Münster antworten auf Leserfragen zum Thema Corona

Die Wahl zum Unwort des Jahres 2020 dürfte bereits in diesem März entschieden sein. Kein Begriff beschäftigt und belastet jeden Einzelnen so sehr wie das leider allgegenwärtige Coronavirus. Immerhin besteht die Hoffnung, dass dieser Keim im kommenden Jahr nicht mehr so massiv, so belastend und schon gar nicht im Wortsinne in aller Munde sein wird wie in diesen ersten und wohl auch noch den kommenden Monaten.

Doch was wissen wir eigentlich schon über das Virus? Wie lange wird es noch unser normales Leben einschränken und sogar gefährden? Was können wir tun, um uns zu schützen? Was müssen wir tun, wenn wir infiziert sind oder glauben, es zu sein? Was nehmen wir mit ins Krankenhaus, wo melden wir uns überhaupt – und vor allem: Wer beantwortet all diese Fragen?

In einer Telefonaktion der Westfälischen Nachrichten und des Universitätsklinikums Münster (UKM) wollen wir am kommenden Dienstag (31. März) alle drängenden Fragen von Ihnen hören und hoffen, die meisten beantworten zu können. Von 15 bis 16.30 Uhr nehmen sich drei ausgewiesene Experten des UKM Zeit für die telefonischen Anfragen unserer Leser.

Drei Spezialisten Am Dienstag, 31. März 2020, werden die Leitungen von 15 bis 16.30 Uhr freigeschaltet. Die Einwahlnummern sind folgenden drei Fragekomplexen zugeordnet: 1. Fragen zum Thema Coronavirus-Testungen, Anlaufstellen bei Verdachtsfällen bis hin zur Notaufnahme beantwortet Prof. Dr. Philipp Kümpers (Medizinische Klinik D).

Telefon: 02 51/8 35 90 34 2. Fragen zum Virus und den Folgemaßnahmen nach der Aufnahme ins Krankenhaus beantwortet Dr. Phil-Robin Tepasse (Medizinische Klinik B).

Telefon: 02 51/8 35 90 35 3. Lungenspezialist Dr. Michael Mohr (Medizinische Klinik A) ist Ansprechpartner zur allen Fragen rund um die Atemwege und Lunge und gibt Auskunft über mögliche Risiken durch (Lungen-)Vorerkrankungen.

Telefon: 02 51/8 35 90 36 ...

Dr. Michael Mohr ist Oberarzt in der Pneumologie und wird zu allen Fragen rund um die Lunge Antworten geben.

Prof. Dr. Philipp Kümpers ist Leiter der Notaufnahme und hilft bei allen Fragen um das Testprozedere. Wo lasse ich den Abstrich machen, wann kann und soll ich mich testen lassen, wie läuft es ab in der Notaufnahme und was geschieht mit den „normalen“ Notfällen, die in Corona-Zeiten wohl leider keine Pause einlegen werden?

Dr. Phil-Robin Tepasse weiß als Leiter der Infektionsstation am besten, wie es für die Patienten weitergeht, wenn sie erst im Krankenhaus sind, und was sie dort konkret erwartet.

Alle drei Mediziner sind nicht nur Experten auf ihren Fachgebieten, sondern mittlerweile auch als Auskunftspersonen. „Wir erhalten extrem viele Anfragen“, bestätigt Prof. Dr. Rainer Wiewrodt, Leiter der Pneumologie an der Uniklinik. Erfahrungsgemäß gibt es nicht auf jede Frage eine Antwort. „Wir werden oft danach gefragt, wie weit die Versuche mit den Medikamenten sind, die bereits bei anderen Infektionserkrankungen eingesetzt werden. Das sind gute Ansätze, aber da muss ganz sauber vorgegangen werden, da gibt es noch keine belastbaren Ergebnisse“, betont der Lungenspezialist. „Ich empfehle, möglichst alleine oder nur mit im Haushalt lebenden Familienmitgliedern an die Sonne zu gehen, sich gesund zu ernähren und das Immunsystem nicht durch Rauchen oder Alkohol zu schwächen. Auch wenn das selbstverständlich sein sollte.“

Die drei Mediziner freuen sich auf die Anrufe und hoffen umfassend und detailliert informieren und helfen zu können – auch auf Fragen, die bislang noch nicht gestellt wurden. „Da gibt es tatsächlich einige – und auch sehr wichtige“, sagt Rainer Wiewrodt, der bei unserer Telefonaktion von seinem Oberarzt Dr. Michael Mohr vertreten wird. „Beispielsweise die Frage nach dem Ernstfall. Auch, wenn es hart klingt: Es ist sehr wichtig, über die eigene Patientenverfügung nachzudenken. Denn die Erkrankung kann jeden schwer treffen, ohne Ausnahme.“