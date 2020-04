Corona: 21 825 Infizierte in NRW, 8858 Personen genesen

Besonders betroffen waren die Stadt Köln, der Kreis Heinsberg sowie Aachen mit der Städteregion Aachen. In Köln sind den Angaben zufolge bisher insgesamt 1777 Infektionen bekanntgeworden, es wurden 32 Todesfälle gemeldet und 730 Personen seien wieder genesen. Im Kreis Heinsberg waren es 1476 gemeldete Infektionen, 47 Verstorbene und 863 genesene Personen. Und für Aachen mitsamt der Städteregion Aachen werden 1295 Infektionen, 35 Todesfälle und 662 Genesene auf der Liste geführt. Dem Ministerium zufolge basieren die Angaben auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen.

Zudem nannte das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstagabend Zahlen zu Fällen in Pflegeheimen, deren Bewohner im Falle einer Infektion oft als besonders gefährdet gelten. Nach aktuellstem Stand gebe es in 121 vollstationären Pflegeheimen bislang 836 Bewohnerinnen und Bewohner, die positiv auf das Virus getestet wurden. In 58 Pflegeheimen habe es zudem insgesamt 140 Todesfälle von Infizierten gegeben. «Ob die Corona-Infektion ursächlich für den Tod war, lässt sich insbesondere bei Menschen mit einer oder mehreren Vorerkrankungen in der Regel nicht eindeutig feststellen», hieß es. Außerdem gebe es in NRW 608 infizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - in insgesamt 188 Pflegeheimen.