Wieder mehr Corona-Infektionen, aber fast 10 000 Genesene

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Infektionen, aber auch der wieder genesenen Patienten, ist in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Am Mittwoch (Stand 10.00 Uhr) meldete das Gesundheitsministerium insgesamt 22 669 bestätigte Infektionen - fast 1100 mehr als am Dienstagmorgen (21 582). Zudem wurden 408 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, nach 347 am Vortag.

Von dpa