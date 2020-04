Tägliches Corona-Update vom 12. April 2020

Die Bilder von Geistlichen, die einsame Oster-Gottesdienste in leeren Kirchen feiern, gehen um die Welt. Sie wirken gleichzeitig trostlos und Hoffnung spendend, schaffen Gemeinschaft trotz verschlossener Türen. Für die Kirchen gilt wie für alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens, dass niemand verlässlich prognostizieren kann, wann ein echtes Miteinander wieder möglich sein wird. Experten gehen davon aus, dass es zwar eine schrittweise Rückkehr in den Alltag geben kann , aber auch Rückschritte im Kampf gegen das Virus einzuplanen seien. Jede neue Infektionswelle werde gegebenenfalls neue Einschränkungen erforderlich machen.

Im fast leeren Petersdom hat Papst Franziskus angesichts der Corona-Pandemie ein Ende des Egoismus gefordert und die Europäische Union zu mehr innerer Solidarität ermahnt. „Gleichgültigkeit, Egoismus, Spaltung und Vergessen sind wahrlich nicht die Worte, die wir in dieser Zeit hören wollen“, sagte das katholische Kirchenoberhaupt.

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin und ausgebildete Medizinerin, hofft, dass schon Ende des Jahres ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt sein könnte . Experten sind nicht ganz so zuversichtlich.

Auch bezüglich der Urlaubsplanungen der Deutschen äußerte von der Leyen sich. Sie empfahl den Menschen, mit der Buchung des Sommerurlaubs noch zu warten. Vor allem für die Monate Juli und August könne derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen .

Am Ostersonntag hat sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion im Münsterland von 63 auf 69 erhöht. Der Kreis Borken und der Kreis Steinfurt meldeten jeweils drei neue Todesfälle. Verstorben sind ein 85-jähriger Mann aus Gescher, ein 92-jähriger Mann aus Bocholt und ein 72-jähriger Mann aus Borken. Zu den Verstorbenen im Kreis Steinfurt liegen keine näheren Informationen vor.

Der Virologe Hendrik Streeck hat die Kritik an der Veröffentlichung eines Zwischenergebnisses zu einer Studie in der vom Coronavirus besonders betroffenen Gemeinde Gangelt in Nordrhein-Westfalen zurückgewiesen. Laut dem Zwischenergebnis der Studie liegt die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten, bei 0,37 Prozent. Die für Deutschland derzeit von der amerikanischen Johns Hopkins University berechnete entsprechende Rate liegt mit 1,98 Prozent um das Fünffache höher.

Die Zahlen aus der Region

Im Münsterland gibt es nach offiziellen Angaben (Stand Sonntag, 15.30 Uhr) 3186 bestätigte Corona-Infektionen – darunter 69 Todesfälle. Als gesundet gelten 1667 Patienten. Die aktuellen Zahlen (in Klammern: Stand am Vortag):

Münster 609 (606), davon gesundet 412 (412), verstorben 7 (7) (Zahl der Gesundeten für Münster vom 10.04.2020)

Kreis Borken 783 (770), davon gesundet 391 (373), verstorben 24 (21)

Kreis Coesfeld 454 (451), davon gesundet 216 (216), verstorben 11 (11)

Kreis Steinfurt 961 (946), davon gesundet 374 (371), verstorben 24 (21)

Kreis Warendorf 379 (376), davon gesundet 274 (264), verstorben 3 (3)

