Der öffentliche Personennahverkehr erwacht langsam aus der Corona-Starre. So fahren von Montag an wieder mehr Züge im Nahverkehr. Auch erste Busverbindungen kehren langsam wieder zum alten Takt zurück. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise war der Nahverkehr in den vergangenen Wochen stark reduziert worden.

Auf den S-Bahn-, Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien würden die Angebote von zuletzt 50 Prozent auf 80 Prozent erhöht, teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf mit. Der Fahrplan gelte vorerst bis zum 3. Mai. Auf die Ausweitung hatten sich Ministerium, Verkehrsunternehmen und Verbünde geeinigt.

Fahrgäste sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen

„Durch die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens werden wieder mehr Fahrgäste die Bahn nutzen. Mit der Ausweitung des Angebots, gerade auch auf wichtigen Pendlerstrecken, ist für die Kunden weiterhin eine stabile Versorgung sichergestellt“, teilte der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe mit. Dabei werde auch weiterhin auf den Krankenstand Mitarbeiter, insbesondere der Lokführer, Rücksicht genommen.

Das Ministerium appellierte, die Hygieneregeln noch immer einzuhalten, um das Coronavirus weiter zu bekämpfen. Fahrgäste sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten zudem unterbleiben.

Fahrplanangebot wird stufenweise hochgefahren

Ein paar Tage länger gedulden müssen sich die Nutzer von Linienbussen. Ab Donnerstag fahren die Unternehmen im Münsterland ihr Fahrplanangebot stufenweise wieder hoch, teilte der Fachbereich Bus des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Münsterland mit. In der Regel werde bis dahin weiter nach dem Ferienplan gefahren. Schulspezifischen Fahrten, alle Nachtbus-Linien und viele Spätverkehr fallen also weiterhin weg.

„Wenn die Schulen ab Donnerstag den Unterricht – zunächst für die Abschlussklassen – wieder aufnehmen, werden auch die von den Abschlussklassen benötigten schulorientieren Fahrten und Linien fahrplanmäßig einsetzen“, kündigt der Verband an.

Fahrplanauskünfte zu Bussen gibt es telefonisch unter der Nummer 0180 6 / 50 40 30 (20 Cent pro Min. aus Festnetz, mobil maximal 60 Cent pro Min.). Aktuelle Informationen gibt es auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen und im zentralen Portal.