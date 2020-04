Hörstel -

Von Stephan Beermann

Das Stück Stoff vor Mund und Nase gehört bald zum Alltagsbild - am Montag kommt die Maskenpflicht auch in NRW. Der Bedarf ist riesig – und eine Firma in Hörstel steigt in großem Stil ein. Eine Million Masken produziert OKE bald – jeden Tag!