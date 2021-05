Disneyland Paris will ab 17. Juni für Besucher öffnen

Der Freizeitpark Disneyland Paris will nach monatelanger coronabedingter Schließung ab dem 17. Juni wieder für Besucher öffnen. Die Bundesregierung sieht trotz der Entspannung der Corona-Lage noch keinen Anlass zur Entwarnung - auch für den Sommer. Erstmals seit knapp einem Monat gibt es in Indien weniger als 300.000 Neuinfektionen an einem Tag.