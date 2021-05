Hausärzte erhalten ab 25. Mai Impfstoff von Johnson & Johnson

In der letzten Maiwoche sollen die Hausärzte in Deutschland erstmals Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. Laut einer Mitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird der Bund etwas mehr als 500.000 Dosen dieses Herstellers sowie rund 1,6 Millionen Dosen von Biontech und voraussichtlich 600.000 von Astrazeneca bereitstellen. Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte am Montag das Ende der Impf-Priorisierung für den 7. Juni an.

Von dpa