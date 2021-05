Impf-Priorisierung soll am 7. Juni enden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigt das Ende der Impf-Priorisierung für den 7. Juni an. Die Bundesregierung sieht unterdessen trotz der Entspannung der Corona-Lage noch keinen Anlass zur Entwarnung - auch für den Sommer. Erstmals seit knapp einem Monat gibt es in Indien weniger als 300.000 Neuinfektionen an einem Tag.