Italien hat die Quarantäne-Pflicht für Urlauber aus der Europäischen Union, dem Schengenraum und Großbritannien aufgehoben. Einreichende müssen sich fortan nicht mehr für fünf Tage in häusliche Isolation gegeben. In Deutschland hat die Inzidenz zum ersten mal seit dem 20. März die 100er-Marke unterschritten. Am Freitag lag sie bundesweit bei 96,5.

Von dpa