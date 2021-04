Kanzleramtschef stellt konkrete Erleichterungen für Geimpfte in Aussicht

Nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern hat Kanzleramtschef Helge Braun konkrete Erleichterungen für Geimpfte in Aussicht gestellt. Nach Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn soll der Bundesrat dazu am 28. Mai final entscheiden. Alle Neuigkeiten zur Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt gibt es im Liveticker.