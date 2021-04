Lolli-Tests für Grund- und Förderschulen in NRW bis Mitte Mai

Geimpfte in Deutschland können auf Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen hoffen. In Nordrhein-Westfalen sollen alle Grund- und Förderschulen bis Mitte Mai zudem mit den sogenannten Lolli-Tests ausgestattet werden. Alle Neuigkeiten zur Corona-Pandemie in Deutschland und der Welt gibt es im Liveticker.