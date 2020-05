Corona-Update vom 14. Mai 2020

Was die Fußball-Bundesliga sich, den Spielern, den Vereinen und der Marke Fußball mit dem am Wochenende geplanten Neustart antut, wird seit Wochen landauf, landab leidenschaftlich diskutiert: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die DFL, Ihren Arzt oder Apotheker. Heute haben die Clubs der 1. und 2. Bundesliga offenbar einvernehmlich beschlossen, die Saison vollständig zu Ende bringen zu wollen – notfalls bis in den Juli hinein. Offen bleibt vorerst, was passiert, wenn wegen Corona doch frühzeitig abgebrochen werden muss . In der 3. Liga ist der Neustart ebenfalls beschlossene Sache, unzählige offene Fragen aber bleiben bislang unbeantwortet .

Die Corona-Krise reißt ein gigantisches Loch in die Staatskasse. Die Steuerschätzer rechnen damit, dass in diesem Jahr 81,5 Milliarden Euro weniger Steuern hereinkommen als im vergangenen Jahr . Finanzminister Olaf Scholz sieht die Regierung aber gewappnet, die schweren finanziellen Folgen der Krise bewältigen zu können.

Wird es für Kinder in NRW vor den Sommerferien nur zwei Kita-„Abschiedstage“ geben? Familienminister Joachim Stamp (FDP) ruderte nun zurück und erklärte, die Kita-Öffnung werde natürlich „umfassender“ ablaufen .

Der Bürgermeister der Stadt Lüdinghausen beschwert sich in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin darüber, dass der gesamte Kreis Coesfeld wegen der Corona-Fälle bei Westfleisch nicht von den ansonsten NRW-weiten Lockerungen profitieren darf. Unterdessen wurde bekannt, dass es nach Coesfeld und Oer-Erkenschwick in keinem weiteren Westfleisch-Werk positive Coronavirus-Testergebnisse gab.

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Münster ist sprunghaft um 19 Fälle gestiegen. Grund dafür ist die erhöhte Infektionszahl innerhalb einer Großfamilie aus dem Stadtteil Angelmodde. Aktuell gelten somit insgesamt 38 Münsteraner als infiziert. Im Münsterland sind nach offiziellen Angaben aktuell 655 Menschen nachweislich erkrankt und damit vier weniger als am Tag zuvor.

Nur noch bis Ende Mai können sich Arbeitnehmer auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt krankschreiben lassen. Ab dem 1. Juni soll dann wieder ein Praxisbesuch dafür nötig sein. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen einstimmig beschlossen.

Noch ist kein Impfstoff gegen Corona in Sicht, der Kampf um die Verteilung scheint allerdings längst entbrannt zu sein: Ein Topmanager des Pharmakonzerns Sanofi hat mit Äußerungen über eine mögliche Bevorzugung der USA breite Empörung ausgelöst .

Trotz eindringlicher Warnungen von Experten will US-Präsident Donald Trump die Wiedereröffnung von Schulen und Universitäten vorantreiben . Das neue Schuljahr solle wie geplant im Herbst beginnen, zumal das Coronavirus „sehr wenig Auswirkungen“ auf jüngere Menschen habe, sagte Trump.

Die Zahlen aus der Region

Im Münsterland sind nach Angaben der Kreise und der Stadt Münster (Stand: 14. Mai, 18.00 Uhr) aktuell 655 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt (Vortag: 659). Von den insgesamt 4224 bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen gelten demnach 3437 (3403) Patienten als gesundet und es gibt 164 (162) Todesfälle. Die aktuell gemeldeten Zahlen (in Klammern: Vortag):

Münster : Infizierte 668 (649), davon gesundet 617 (614), verstorben 13 (13), aktuell erkrankt 38 (22)

: Infizierte 668 (649), davon gesundet 617 (614), verstorben 13 (13), aktuell erkrankt 38 (22) Kreis Borken : Infizierte 985 (978), davon gesundet 816 (812), verstorben 37 (37), aktuell erkrankt 132 (129)

: Infizierte 985 (978), davon gesundet 816 (812), verstorben 37 (37), aktuell erkrankt 132 (129) Kreis Coesfeld : Infizierte 823 (821), davon gesundet 473 (468), verstorben 20 (20), aktuell erkrankt 330 (333)

: Infizierte 823 (821), davon gesundet 473 (468), verstorben 20 (20), aktuell erkrankt 330 (333) Kreis Steinfurt : Infizierte 1304 (1300), davon gesundet 1097 (1082), verstorben 78 (76), aktuell erkrankt 129 (142)

: Infizierte 1304 (1300), davon gesundet 1097 (1082), verstorben 78 (76), aktuell erkrankt 129 (142) Kreis Warendorf: Infizierte 476 (476), davon gesundet 434 (427), verstorben 16 (16), aktuell erkrankt 26 (33)

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Gastronomie leidet besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie. Deshalb gibt es jetzt in Münster zumindest eine konkrete Hilfsmaßnahme.

Stadt setzt Gebühren für Außengastronomie aus

In Kürze kehrt Leben zurück auf den Flughafen Münster/Osnabrück: Ab dem 2. Juni bietet die Lufthansa wieder Flüge an.

Lufthansa startet wieder am FMO

Mehr als 30 Tage hat ein bislang fitter 60-Jähriger auf der Intensivstation des Uniklinikums Münster um sein Leben gekämpft. Mit Erfolg.

60-Jähriger wurde sechs Wochen im UKM behandelt

Die für Mitte Juni anvisierten Grenzöffnungen in Europa beflügeln die Hoffnung, die Sommerferien auch im Ausland verbringen zu können. Ein Überblick:

Erste Auslands-Urlaubsziele vor dem Neustart

Wenn es heiß wird, zieht es die Menschen ins kühle Nass. In Zeiten von Corona stellt sich aber die Frage, ob das gefährlich sein könnte.

Coronavirus: Darf ich im Sommer baden gehen?

In der kommenden Woche öffnen sich im Ochtruper Bergfreibad die Türen. Für das Baden auf der frisch sanierten Anlage gibt es jedoch Einschränkungen.

Erlaubt sind maximal 100 Gäste in zwei Stunden

