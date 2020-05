Münsterland -

Von Gunnar A. Pier

Den Sprung in den Pool bei Palma können sich die meisten erst Mal abschminken, und selbst der Nordseestrand ist so weit entfernt wie nie zuvor: Da hoffen badefreudige Münsterländer auf die Öffnung der Freibäder. Am Mittwoch kann’s in Nordrhein-Westfalen losgehen. Theoretisch. In der Praxis aber tun sich viele Freibäder im Münsterland noch schwer mit dem Start in die Saison.