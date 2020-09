NRW plant Luftfilter in Gastronomie und Handel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen das Coronavirus will die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen künftig auf technische Lösungen wie etwa Luftfilter setzen. Eingesetzt werden könnten diese zum Beispiel in der Gastronomie oder im Einzelhandel.