Am Dienstag war es wieder so weit. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beschlossen die Verlängerung des Lockdowns. Damit verbunden: neue, weitreichendere Einschränkungen. Kritik am Verfahren – gleich Null. In Zeiten der Corona-Pandemie ist es in Deutschland normal geworden, dass die Parlamente kaum noch eine Rolle spielen. Nur Christian Lindner von der FDP regt sich regelmäßig in Talkshows darüber auf.

Krisen sind Zeiten der ­Exekutive, weiß der Volksmund. „Wir sind jedoch längst in einer Phase, in der die Krise normal geworden ist“, sagt Prof. Armin Schäfer, Politikwissenschaftler der Uni Münster und Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. „Auf Dauer ist ein Regieren am Parlament vorbei nicht gut.“

Rechtlich, ergänzt Prof. Hinnerk Wißmann, Verfassungsrechtler an der Uni Münster, ist die Regierung durchaus auf der sicheren Seite. Vor allem das Infektionsschutzgesetz decke ein solches Vorgehen. Gleichwohl: Was rechtlich korrekt ist, muss politisch noch lange nicht okay sein – geschweige denn gut oder klug.