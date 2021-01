NRW ermöglicht ab Montag Distanzunterricht in Schulräumen

Schüler aller Klassen von Stufe 1 bis 13 können ab dem 1. Februar auch in den Schulen am Distanzunterricht teilnehmen, wenn sie zu Hause nicht das Umfeld dafür haben. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Landtag an. Eine entsprechende E-Mail ging an die Schulen in Nordrhein-Westfalen. Bisher standen im Corona-Lockdown die Schulen nur für Notbetreuungen von Schülern der Klasse 1 bis 6 offen.

In der Schule am Distanzunterricht teilnehmen

Die Teilnahme an dem erweiterten Angebot werde den Eltern oder volljährigen Schülern durch die Schulleitung unterbreitet. Den Schülern werde die Möglichkeit gegeben, am Distanzunterricht in Räumen der Schule „unter Aufsicht des nicht am Distanzunterricht beteiligten schulischen Personals teilzunehmen“. Gedacht ist die Option für Schüler, „die das Angebot des Distanzunterrichtes im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht zielgerichtet wahrnehmen können“.

Der Distanzunterricht in NRW wird nach Angaben Gebauers zunächst bis 12. Februar fortgesetzt. In dieser Zeit sollten grundsätzlich keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden, heißt es in der Mail.

Opposition kritisiert: keine Konzepte

SPD und Grüne im Landtag haben der schwarz-gelben Landesregierung vorgeworfen, keine Konzepte für den weiteren Schulbetrieb in der Corona-Pandemie zu haben.

In einer Pressekonferenz am Dienstag hatte Schulministerin Gebauer bekräftigt, dass es mit dem Distanzunterricht bis zum 12. Februar weitergehen wird, nachdem sie das drei Wochen noch ausgeschlossen hatte. Mit den Maßnahmen bis Ende Januar sei das „Maximum herausgeholt, danach darf es mit Distanzunterricht so nicht weitergehen“, hatte sie in einem Interview gesagt.

Wie es ab dem 15. Februar in den nordrhein-westfälischen Schulen weitergeht, ist noch unklar. Neben völligem Präsenzunterricht schloss Gebauer zuletzt auch Wechselunterricht nicht aus.

Zeugnistelefon Im Regierungsbezirk Münster erhalten am kommenden Freitag (29.01.2021) rund 317.000 Schülerinnen und Schüler ein Halbjahreszeugnis. Eltern und Schülerinnen und Schüler können sich bei Fragen zur Notengebung, Versetzung, alternativen Bildungsgängen und zur weiteren Schullaufbahn an das Zeugnistelefon der Bezirksregierung Münster wenden. Ein erfahrenes Team aus dem Bereich Schulrecht betreut das Zeugnistelefon. Das Zeugnistelefon ist zum Ausgabetermin der Halbjahreszeugnisse geschaltet vom 29. Januar (Freitag) bis 3. Februar (Mittwoch) werktags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 0251 411-4198. Außerhalb der Sprechzeiten des Zeugnistelefons stehen die jeweiligen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen aus dem Bereich Schulrecht im Rahmen ihrer individuellen Dienstzeiten für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. ...

© dpa-infocom, dpa:210128-99-205097/2