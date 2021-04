Modellkommunen für Lockerungen werden Freitag öffentlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bekanntgabe der Modellkommunen für behutsame Corona-Lockerungen in Nordrhein-Westfalen ist auf Freitag verschoben worden. Grund seien letzte Abstimmungen, um ein möglichst breites Spektrum von Vorhaben zu ermöglichen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will nun am Freitagmorgen (11.00 Uhr) über die Modellprojekte und das weitere Verfahren informieren. Ursprünglich sollte bereits am Donnerstag öffentlich gemacht werden, welche Kommunen den Zuschlag bekommen.

Von dpa