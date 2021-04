Der Hausärzte­verband Westfalen-Lippe hofft auf so viel Impfstoff, dass bereits früher als im Juni die Priorisierung aufge­geben werden kann. „Es ist wichtig, eine größere Flexibilität vor Ort zu erlangen“, erklärt Anke Richter-Scheer, erste Vorsitzende des Hausärzte­verbandes Westfalen-Lippe, gegenüber unserem Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel. In mehreren Bundesländern ist die Priorisierung für Astrazeneca aufgehoben worden, was eine enorme Dynamik ausgelöst hat und Impfchancen auch für Jüngere schafft.