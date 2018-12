Holiday On Ice präsentiert zu seinem 75. Bühnengeburtstag die neue Produktion „Showtime“. WestLotto-Karteninhaber erhalten 50 Prozent Rabatt auf die Vorstellungen am 28. und 29. Dezember (Freitag und Samstag) in der Kölner Lanxess-Arena. Foto: WestLotto

Unvergessliche Show-Momente und Eiskunstlauf auf höchstem Niveau: Holiday On Ice präsentiert zu seinem 75. Bühnengeburtstag die neue Produktion „Showtime“ und geht mit 40 der weltbesten Eiskunstläufer auf Jubiläumstournee. Am 28. und 29. Dezember 2018 (Freitag, 15 und 19 Uhr und Samstag, 13, 16.30 und 20 Uhr) gastiert das Eiskunstspektakel mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Musical und Akrobatik in der Kölner Lanxess-Arena.

Wow-Effekte

Eine kunstvoll verhüllte Eisfläche, Musiker inmitten des Publikums und ein fulminanter Auftakt auf und hoch über dem Eis: Eindrucksvoll beginnt die neue Inszenierung „Showtime“. Die Künstler nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Erfolgsgeschichte von 75 Jahren Holiday On Ice. „Showtime ist unsere Liebeserklärung an das große Entertainment auf Eis“, erklärt Peter O’Keeffe, Chef des Veranstalters. „Mit modernster Technik, facettenreichen Bühnenbildern, unerwarteten Wow-Effekten und den weltbesten Eiskunstläufern kreieren wir ein bisher nicht dagewesenes Entertainmenterlebnis auf dem Eis.“ Im Mittelpunkt steht ein bespielbarer Globus, und wenn Bilder mit Hologrammen zum Leben erweckt werden, wird die Illusion perfekt.

Olympisches Gold

Mit den Olympiasiegern und Weltmeistern Aljona Savchenko und Bruno Massot stehen die derzeit erfolgreichsten Paarläufer der Welt bei der Show auf der Bühne. Sie präsentieren als Gaststars in Köln neben ihrer Olympiakür auch eine exklusiv für Holiday On Ice entwickelte Aufführung.

Vorteil mit WestLotto-Karte

WestLotto-Karteninhaber erhalten 50 Prozent Rabatt auf die Vorstellungen am 28. und 29. Dezember (Freitag und Samstag) in der Kölner Lanxess-Arena. Die Ermäßigung wird sowohl unter Vorlage der WestLotto-Karte in der Ticket-Verkaufsstelle der Lanxess- Arena (Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln), als auch über die Ticket-Hotline (Tel.: 0221-8020) gewährt. Newsletter-Abonnenten, die WestLotto zusätzlich per E-Mail benachrichtigen darf, erhalten einen individuellen Internet-Link und können darüber online buchen. Die WestLotto-Karte ist kostenlos und kann in allen WestLotto-Annahmestellen oder online bestellt werden.

