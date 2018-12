Liebe Freunde von WestLotto,

die festliche Zeit des Jahres und damit auch die Zeit des Träumens hat begonnen. Ob Jung oder Alt – wenn wir träumen, vergessen wir den Alltag und lassen der Fantasie freien Lauf. Und was lässt uns träumen? Für die einen ist es eine Spielzeugeisenbahn zu Weihnachten, für die anderen die langersehnte Weltreise im neuen Jahr. Egal, was Sie sich erträumen, wir hoffen, dass Sie der Moment des Träumens auch in Zukunft glücklich macht.

Für eine kleine Traumpause haben wir einen kleinen Weihnachtsgruß für Sie.

Frohe Weihnachten wünscht das Team von WestLotto