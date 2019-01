Das war ein spannendes Lotto-Jahr. Sowohl bei der Anzahl der Millionäre als auch bei der Summe der Großgewinne, die an Spielteilnehmer in Nordrhein-Westfalen ausgezahlt wurden, gab es Steigerungen im Vergleich zum Jahr 2017.

Millionen-Gewinne

Insgesamt 27 Neu-Millionäre konnte WestLotto im Laufe der vergangenen zwölf Monate beglückwünschen. Ein Spielteilnehmer aus dem Kreis Steinfurt war Mitte Januar 2018 mit seinem LOTTO 6aus49-Tipp der Erste des Jahres, der einen stolzen Millionengewinn erzielen konnte. Er freute sich über rund 1,9 Millionen Euro.

Der höchste Gewinn in Nordrhein-Westfalen ging Ende des Monats August in den Raum Dortmund. Bei der europäischen Lotterie Eurojackpot erzielte ein Glückspilz einen Gewinn von 30.920.808,30 Euro. Das konnte danach kein NRW-Tipper mehr toppen.

Andreas Kötter, Geschäftsführer von WestLotto: „Der Traum vom großen Gewinn bleibt der Antrieb zum Spiel für viele Menschen in unserem Bundesland. Umso mehr freut es uns, dass wir im Jahr 2018 allein 27 neue Millionäre – also im Schnitt alle zwei Wochen einen neuen Millionär in Nordrhein-Westfalen - begrüßen durften.“

Die Aufteilung der WestLotto-Millionäre nach Spielarten:

LOTTO 6aus49: 10 Millionäre

Eurojackpot: 9 Millionäre

Spiel 77: 6 Millionäre

GlücksSpirale: 1 Millionär

Die Sieger-Chance: 1 Millionär

Der Weg in eine Lotto-Annahmestelle ist meistens nicht weit. Rund 3.350 WestLotto-Verkaufsstellen gibt es in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich ist das Spiel in der digitalen Welt auch möglich - unter www.westlotto.de im Internet oder per App. Die Chance zum Millionen-Glück liegt nah.

Rekord-Jackpotphasen

LOTTO 6aus49 produzierte mit zehn Gewinnen die höchste Anzahl der NRW-Millionäre. Für besonderen Gesprächsstoff sorgte im vergangenen Jahr allerdings die europäische Lotterie Eurojackpot. Hier kann der Jackpot auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Während dies im Jahr 2017 nur einmal und nur für eine Woche lang der Fall war, wird 2018 als „Jahr der Jackpots“ sicher vielen Lotto-Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Gleich dreimal überhaupt und für insgesamt 13 Ziehungen, also auch 13 Wochen, stand der Eurojackpot bei seinem Maximalbetrag.

Weitere Großgewinne

Neben den 27 Millionären, die eine Million oder mehr gewannen, gab es im zurückliegenden Jahr eine Vielzahl an weiteren Großgewinnen. Im Schnitt freute sich jeden zweiten Tag ein Spielteilnehmer in Nordrhein-Westfalen über einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Insgesamt waren es 213 Gewinner, die sich über Gewinne von 100.000 bis 999.999 Euro freuen konnten.

Die meisten Großgewinne in NRW gab es bei der Zusatzlotterie SUPER 6 mit insgesamt 72 Mal 100.000 Euro. Die Lotterie Eurojackpot machte weitere 53 Großgewinne in Nordrhein-Westfalen glücklich. LOTTO 6aus49 produzierte 46 Großgewinne.

Dass sich das Spiel mit auch mit anderen Lotterien lohnt, zeigen folgende Gewinnbilanzen: Bei der Lotterie GlücksSpirale gab es 19, bei Spiel 77 drei zusätzliche Großgewinne. Bei der Zusatzlotterie der GlücksSpirale „Die Sieger-Chance“ gab es einen weiteren Spielteilnehmer, der für die Laufzeit von 10 Jahren eine Sofortrente von 5.000 Euro monatlich gewann. Dies entspricht einer Gewinnsumme von 600.000 Euro.

Die Sofortlotterien erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Hier gab es im Jahr 2018 beim Los „Platin 7“ gleich zwei Großgewinne mit jeweils 500.000 Euro, die in die Regionen Dortmund und Mülheim an der Ruhr gingen. Zwei Spielteilnehmer freuten sich über jeweils 180.000 Euro beim „Extra-Gehalt“. Bei weiteren Rubbellosen gab es fünf zusätzliche Großgewinne mit jeweils 100.000 Euro.

Abgerundet wird die Gewinnerbilanz 2018 durch zwei weitere Großgewinner bei der Lotterie KENO und insgesamt acht Spielteilnehmern, die bei der TOTO 13er Ergebniswette und TOTO 6aus45 Auswahlwette Großgewinne abräumen konnten.

Regionale Verteilung

Was die Auswahl der richtigen Glückszahlen auf dem Tippschein angeht, zeigten sich die Rheinländer im Jahr 2018 erneut treffsicherer als die Westfalen. Traditionell gehen jedes Jahr etwas mehr als 50% der NRW-Großgewinne in die Rheinschiene. Das liegt in erster Linie an der Bevölkerungsverteilung. Die Chance zu gewinnen, ist aber für alle Spielteilnehmer gleich.

Glücksregion Nummer 1 ist und bleibt das Ruhrgebiet. Hier freuten sich insgesamt 62 Spielteilnehmer mit einem mindestens sechsstelligen Gewinn. Aus der Kernregion des Rheinlands kamen 44 Großgewinne. Auf dem dritten Platz folgt der Niederrhein mit 32 Großgewinnen.

In der jährlichen Bilanz auf Kreisebene liegt in 2018 der Raum Köln mit 20 Großgewinnen ganz vorn. Auf den Plätzen dahinter sind die Städteregion Aachen sowie Recklinghausen mit jeweils neun Gewinnen ab 100.000 Euro anzutreffen.

Gewinnsumme

Im Jahr 2018 konnte WestLotto insgesamt über 807 Millionen Euro an mehr als 52 Millionen Gewinner auszahlen. Dies bedeutet, dass im statistischen Schnitt jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen rund drei Mal pro Jahr bei WestLotto einen Gewinn erzielte.