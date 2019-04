Eierkocher

Wo hat sich der Osterhase versteckt? Wer die täglich wechselnden Osterhasen auf der Website der GlücksSpirale findet, kann ganz einfach durch einen Klick auf den gesuchten Hasen und durch die Beantwortung einer Gewinnspielfrage an der Verlosung teilnehmen. Es locken Tagesgewinne wie Pflanzkästen, Solarleuchten, Kräutertöpfe oder Eierkocher. Bei einer täglichen Teilnahme am Gewinnspiel haben die Mitspieler nicht nur die Chance auf die Tagesgewinne, sondern auch mehrfache Gewinnchancen auf den Hauptpreis. Erste Ergebnisse zu den Tagesgewinnern werden ab Mittwoch, 17. April, auf der Homepage der GlücksSpirale unter www.gluecksspirale.de veröffentlicht, weitere Gewinner werden am Dienstag, 23. April, bekannt gegeben. Die Auslosung des Hauptpreises erfolgt ebenfalls am 23. April.

Weitere Infos und Teilnahme unter diesem Link: www.gluecksspirale.de/ostergewinnspiel-2019.html