Dass sich eine mehrmalige Spielteilnahme an der Lottoziehung lohnt, beweist der aktuellste Glücksfall vom „Tag der Arbeit“ am 1. Mai. Hier hatte ein Lottospieler aus dem Raum Wuppertal gleich einen Mehrwochen-Schein für LOTTO 6aus49 gespielt. An vier Lottoziehungen nahm der Schein teil und mit der dritten Ziehung kam jetzt der zweifache Millionengewinn.

Von Münstersche Zeitung