Bühnen-Spektakel mit Party-Musik

Gute Laune

DJ BoBo ist bekannt für seine spektakulären Bühnenshows mit zahlreichen Tänzern. Opulente Spezial-Effekte und Gute-Laune-Stimmung sind garantiert. Im Interview mit der WAZ verriet der Künstler schon vor Tourneebeginn, welche Technik bei seiner Show zum Einsatz kommen wird: „Wir werden auf jeden Fall die Videomapping-Technologie aufs nächste Level schießen. Wir haben vor, die ganze Bühne damit zu bespielen. Unsere Bühne ist eine dreidimensionale weiße Fläche, die wir mit Videobauten zum Leben erwecken.“ Die Fans dürfen also gespannt sein...

Rabatt mit WestLotto-Karte

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: WestLotto-Karteninhaber zahlen für die Show am 8. Juni (Samstag) nur 50 Euro anstelle von 70 Euro pro Karte. Die Ermäßigung wird sowohl unter Vorlage der WestLotto-Karte in der Ticket-Verkaufsstelle der Lanxess Arena (Willy-Brandt-Platz 3, in 50679 Köln) als auch über die Ticket-Hotline der Lanxess Arena (Tel.: 0221-8020) gewährt. Newsletter-Abonnenten von WestLotto erhalten zusätzlich einen individuellen Internet-Link und können darüber online buchen.

Kostenlose Karte

Wer die WestLotto-Karte noch nicht hat, kann diese jederzeit bei einer WestLotto-Annahmestelle oder im Internet kostenlos beziehen.

Gewinnspiel:

2 x 2 Karten für das DJ BoBo-Konzert

WestLotto verlost 2 x 2 Eintrittskarten für das DJ BoBo-Konzert in Köln am 8. Juni. Teilnahme: Senden Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer und Alter) und dem Betreff „DJ BoBo“ an glueckgewinnspiel@westlotto.com. Teilnahme ab 18 Jahre. Einsendeschluss ist Sonntag, der 19. Mai. Das Los entscheidet. Die Gewinner erhalten eine Bestätigung per E-Mail.