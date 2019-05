Bewegung, Spiel und Sport am Tag der Begegnung in Köln

Gemeinsam mit seinen Vereinen und Partnern präsentiert der BRSNW ein breites Angebot von Bewegung, Spiel und Sport am Tanzbrunnen und im Rheinpark. „Wir wollen Menschen mit und ohne Behinderungen durch unsere Sportangebote ein aktives Miteinander ermöglichen“, so der BRSNW-Vorsitzende Reinhard Schneider im Vorfeld.

An den neun Stationen des BRSNW ist in diesem Jahr erstmalig das Para Golfen und das Laufen mit Prothesen dabei. Golfbegeisterte können an der Station PowerBaseTec das „Putten“ und „Chippen“ im Rollstuhl üben und erfahren, wie sie sich mit Rollstuhl frei auf Golfplätzen bewegen können. An der Station von APT Prothesen können neue Bewegungsabläufe mit Prothesen getestet werden. Am Hauptstand des BRSNW wird zum ersten Mal das „Aktiv Dabei Mobil“ zu bestaunen sein. Ein Kleintransporter, der unzählige Sportgeräte zum Ausprobieren, bereithält.

Neben den Neuheiten des BRSNW-Sportangebots können sich die Besucher aber auch auf traditionelle Angebote wie den Rollstuhlparcours oder die Servicehunde freuen. Laufräder bieten die Möglichkeit vor Ort ein paar Runden zu drehen. Beim Bogenschießen kann zudem wieder die Zielfähigkeit mit Pfeil und Bogen getestet werden. Im Soccer-Ei, einem mobilen Kleinfußballfeld, können Menschen ihre Ballkünste erproben, während am Stand der Kölner 99ers Rollstuhlbasketball im Vordergrund steht. „Aktiv dabei sein“ lohnt sich, denn mit dem Ausprobieren von Sportarten, winkt allen Aktiven eine Belohnung.

Informationen über den Tag der Begegnung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) am 25. Mai 2019 in Köln gibt es auf www.tag-der-begegnung.lvr.de .

Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen e.V. (BRSNW) ist der Fachverband für den Sport für Menschen mit Behinderung und den Rehabilitationssport in Nordrhein-Westfalen. Rund 250.000 Menschen in etwa 1. 400 Vereinen nehmen die Angebote des BRSNW im Rehabilitations-, Präventions-, Breiten- und Leistungssport wahr. Damit vereint der BRSNW rund ein Drittel aller Mitglieder innerhalb des Deutschen Behindertensportverbands (DBS).

