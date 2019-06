Einfacher geht‘s nicht

Wie Sie mitspielen können? Ganz einfach: Sprechen Sie die Mitarbeiter Ihrer WestLotto-Annahmestelle an und sagen Sie, dass Sie den „Abräumer“ spielen möchten. Teilgenommen wird per Quicktipp. Das heißt, Sie brauchen keine Kreuzchen zu setzen – Ihre Zahlen werden per Zufallsgenerator ausgewählt. Mit dem Abräumer nehmen Sie immer an den nächsten Ziehungen teil

Zwei Varianten

Nun entscheiden Sie nur noch, welche Spiel-Variante Sie bevorzugen. Beim Kombinationsspiel „Abräumer“ tippen Sie eine Reihe LOTTO 6aus49 für die nächste Mittwochs- und Samstagsziehung inklusive der Zusatzlotterie Spiel 77 sowie eine Reihe Eurojackpot. Der Paketpreis beträgt 10 Euro. Möchten Sie doppelt abräumen? Dann wählen Sie den „Doppelten Abräumer“: Bei diesem Paket werden zwei Reihen LOTTO 6aus49 (mittwochs und samstags) getippt plus Spiel 77 sowie zwei Reihen Eurojackpot. Diese Variante kostet 14 Euro.

„Abräumer“ werden

Einfacher geht es kaum, bei LOTTO 6aus49, Spiel 77 und Eurojackpot dabei zu sein. So können Sie alle Chancen nutzen und werden mit etwas Glück womöglich selbst zum „Abräumer“.

