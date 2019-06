Großer Auftritt mit kleinen Artisten

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Generalprobe. Überall konzentrierte Gesichter: Stimmen Licht und Ton? Welches Kostüm passt am besten zur Performance? Conrad Buckefeld sitzt hinter dem Aufwärmzelt in der Sonne und lässt sich schminken, anfangs etwas widerwillig, am Ende aber durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. Conrad ist 13 Jahre alt, aber schon so etwas wie ein alter Hase beim „Circus Schnick-Schnack“ an der Herner Eschstraße. Er ist in seinem sechsten Zirkusjahr, stand mit sieben Jahren zum ersten Mal in der Manege. Dieses Mal wird er zusammen mit Markus Neumann Feuerartist sein. Mit brennenden Rotatoren zeigen sie einen Kampf der Elemente. Ein eindrucksvolles Spektakel, wie sich im stockdunklen Zelt herausstellt. Jeder Handgriff sitzt, die beiden sind ein eingespieltes Team.

Von Münstersche Zeitung