Lotto-Spieler aus NRW ist jetzt 31-facher Millionär

Ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen konnte bei der Lottoziehung am vergangenen Samstag (29. Juni) als Einziger den Jackpot knacken und ist jetzt 31-facher Millionär. Das Besondere: Dazu reichten „Sechs Richtige“ in der Gewinnklasse 2. Der Grund: Die Gewinnklasse 1, für die „Sechs Richtige plus Superzahl“ notwendig sind, war zwölf Ziehungen in Folge nicht getroffen worden. Daher stand am Samstag eine garantierte Jackpot-Ausschüttung an. Und da auch bei der jüngsten Ziehung erneut niemand die höchste Klasse erzielte, wanderte der Jackpot in den zweiten Gewinnrang.

Von Münstersche Zeitung