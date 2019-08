Über 1,7 Millionen Euro gehen an einen Tipper aus dem Kreis Unna

Das erste August-Wochenende wird ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen nicht so schnell vergessen: Mit den Zahlen 2, 3, 34, 40, 42 und 44 geht ein Millionengewinn in den Kreis Unna. Dem Glückspilz fehlte nur die richtige Superzahl 7 bei LOTTO 6aus49, dann wäre der Jackpot in der Gewinnklasse 1 geknackt worden. So freut er sich aber im zweiten Gewinnrang über die Summe von 1.724.948 Euro.

Von Münstersche Zeitung