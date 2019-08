Abräumer testen

Wer es eilig hat, aber schnell seine Glücks-Tipps für gleich mehrere Lotterien abgeben will, kann die zwei Kombinationsspiele von WestLotto nutzen. Mit dem „Abräumer“ oder dem „Doppelten Abräumer“ tippen Sie direkt für drei Lotterien: Für die Mittwochs-und Samstagsziehung von LOTTO 6aus49 sowie Spiel 77 und für die Teilnahme am Freitag bei der europäischen Lotterie Eurojackpot. Das geht rasant schnell, denn Ihre Kreuzchen werden per Quicktipp gesetzt. Bei dieser Spielvariante nehmen Sie immer an den nächsten Ziehungen teil. Und das kann sich bei den außergewöhnlichen Gewinnkonstellationen in dieser Woche besonders rentieren.

Auf einen Blick:

Folgende Tipps geben Sie beim „Abräumer“ ab:

Eine Reihe LOTTO 6aus49 für die nächste Mittwochs- und Samstagsziehung

inklusive der Zusatzlotterie Spiel 77 sowie

eine Reihe Eurojackpot

der Paketpreis beträgt 10 Euro

Und das enthält der „Doppelte Abräumer“:

Bei diesem Paket für 14 Euro werden

zwei Reihen LOTTO 6aus49 (mittwochs und samstags) getippt

plus Spiel 77 sowie

zwei Reihen Eurojackpot

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)