Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation freut sich mit dem Neu-Millionär: „Herzlichen Glückwunsch nach Finnland. Es ist das zweite Mal, dass ein 90 Millionen-Gewinn nach Finnland geht. Wir freuen uns mit dem neuen Multi-Millionär.“

In der Gewinnklasse 2 gibt es acht weitere Tipper mit Großgewinnen im sechsstelligen Bereich. Hier gehen jeweils 939.388 Euro nach Niedersachsen (2 x), Norwegen, Dänemark (2 x), Finnland (2 x) und in die Tschechische Republik.

Dass der Eurojackpot mit seinem höchsten möglichen Gewinnbetrag von 90 Millionen Euro ausgezahlt wird, gab es bisher vier Mal. Neben einem Tschechen (2015) wurde 2016 auch ein Baden-Württemberger Multi-Millionär. Das letzte Mal, dass es einen 90 Millionen-Gewinn gab, war im Februar 2018. Hier ging der Gewinn ebenfalls nach Finnland.

Der Eurojackpot war zuletzt am 28. Juni 2019 geknackt worden. Es gingen über 18,9 Millionen Euro nach Bayern. Den letzten 90-Millionen-Jackpot gab es Anfang Mai. Am 10.5. gewannen zwei Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen und Polen jeweils 45 Millionen Euro.

Bei der kommenden Ziehung am 30. August startet die Lotterie in ihre nächste Jackpotperiode mit der Startsumme von 10 Millionen Euro. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de .

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)