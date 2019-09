Der letzte Mittwoch im September steht deshalb im Zeichen von Vorbeugung und Bekämpfung der Glücksspielsucht. Als bundesweiter Aktionstag gegen Glücksspielsucht erinnert der Tag daran, dass Spielen leider nicht immer ein harmloses Vergnügen darstellt. WestLotto möchte, dass die Kunden den Spaß am Spielen nicht verlieren. Deshalb hat das Unternehmen zahlreiche Maßnahmen entwickelt, um den Jugend- und Verbraucherschutz zu gewährleisten. Als größter Lotterieanbieter in Deutschland fühlt sich das Unternehmen dem Jugend- und Verbraucherschutz sowie der Bekämpfung von Glücksspielsucht ganz besonders verpflichtet.

Jugendschutz

Der diesjährige Aktionstag findet am 25. September 2019 statt und steht unter dem Motto „Online Glücksspiel“. WestLotto hat für sein Online-Spielangebot zahlreiche Schutzmaßnahmen ergriffen. Ein zertifiziertes Anmeldeverfahren (Identifizierung und Authentifizierung) stellt sicher, dass Minderjährige kein Online-Spielkonto bei WestLotto einrichten können. Damit ist eine Teilnahme von Jugendlichen am Produktangebot von WestLotto ausgeschlossen.

Obergrenzen

Die Internet-Plattform www.westlotto.de bietet Kunden die Möglichkeit, sich selbst Limits bei den Spielteilnahmen zu setzen. Voreingestellt ist die gesetzliche monatliche Höchstgrenze von 1.000 Euro. Der Online-Tipper kann diesen Betrag herabsetzen, sich Grenzen für Monat, Woche oder Tag setzen. Eine weitere Reduzierung ist jederzeit sofort möglich, während ein Heraufsetzen des Einsatzlimits erst nach sieben Tagen greift. Besondere Begrenzungen gibt es bei den Online-Rubbellosen von WestLotto. Der Kunde kann maximal 20 Lose pro Tag und 10 Lose pro Stunde spielen, einen Tageseinsatz von 100 Euro darf er nicht überschreiten.

Verantwortung

Eine transparente Spielhistorie, die genau aufführt welche Einsätze mit welchen Ergebnissen der Kunde online getätigt hat, sorgt dafür, dass Tipper den Überblick über ihr Spielverhalten behalten. Gewinne werden direkt auf das Bankkonto des Online-Kunden überwiesen und können nur in kleinen Schritten wieder auf das Spielkonto transferiert werden, stehen also nicht dem sofortigen Wiedereinsatz zur Verfügung. So bremst WestLotto die Spielleidenschaft zum Schutze seiner Teilnehmer. Die Maßnahmen sind jedoch so ausgewogen, dass sie ein vertretbares und verantwortbares Spiel ermöglichen.

Kooperation

Auch in den WestLotto-Annahmestellen wird auf den Aktionstag gegen Glücksspielsucht hingewiesen. Weiteres Informationsmaterial und Kontaktdaten der Suchthilfe sind im Internet und in den Geschäften verfügbar. WestLotto verweist hierzu auf die Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht. Weitere Infos unter:

>> www.gluecksspielsucht-nrw.de