Der glückliche Gewinner ist damit der einzige Spielteilnehmer, der die zweite Gewinnklasse treffen konnte. Eine weitere richtige Eurozahl und der Ostwestfale hätte den Jackpot im obersten Gewinnrang getroffen. So freut er sich nun immerhin über 1.624.893,10 Euro.

Seinen Glückstipp hatte der neue Millionär in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Für einen Spieleinsatz von 12,50 Euro hatte er sechs Spielreihen per Quicktipp (Zufallsgenerator) auf die Eurojackpot-Ziehung am letzten Freitag getippt.

Neben dem neuen Eurojackpot-Millionär gab es am zurückliegenden Wochenende weitere Großgewinner in Nordrhein-Westfalen. Bei der Ziehung am Samstag (28. September) konnte ein Spielteilnehmer die erste Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie SUPER 6 treffen. Ein Fußballfan aus dem Raum Duisburg räumte bei der TOTO 13er Ergebniswette ab. Der mit einer WestLotto-Karte abgegebene Glückstipp bedeutet eine Gewinnsumme von 102.303,20 Euro.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)