Hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht. Die einen setzen sich intensiv mit dem Spielplan auseinander, die anderen setzen einfach auf Fortuna – ohne über tiefgehende Fußballkenntnisse zu verfügen. Ähnlich wie beim Klassiker LOTTO 6aus49 kann man bei der Auswahlwette sechs Kreuzchen, in diesem Fall in ein Zahlenfeld mit 45 Kästchen, setzen. Einfach auf gut Glück. Und schon ist man dabei und hat eine Chance auf den Jackpot. Und das kann sich lohnen: Inzwischen ist der Jackpot auf rund 3 Million Euro angewachsen. Die Chance auf einen Treffer in der Gewinnklasse 1 liegt bei 1:rd. 8,1 Millionen.

So funktioniert die TOTO 6aus45 Auswahlwette:

In der Kundenzeitschrift GLÜCK von WestLotto (kostenlos in allen Lotto-Annahmestellen in NRW erhältlich) gibt es die wöchentlichen Spielpaarungen

Jede Zahl zwischen 1 und 45 ist einer Begegnung zugeordnet

Wählen Sie sechs Partien aus

Es gilt immer das Ergebnis nach der regulären Spielzeit – ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen

Bitte beachten: Für die Spielteilnahme bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette ist die WestLotto-Karte notwendig. Diese kann online oder in allen WestLotto-Annahmestellen kostenlos bestellt werden. Das klappt auch ganz einfach. Man bekommt direkt eine vorläufige Karte ausgehändigt und kann direkt spielen. Und ist man erst einmal mit dieser Karte ausgerüstet, muss man sich – auch als Fußball-Laie – keine Jackpot-Chance mehr entgehen lassen.

Spielteilnahme in allen Westlotto-Annahmestellen und im Internet.

www.westlotto.de

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)