Gleich in sechs unterschiedlichen Motiven kann der Adventskalender erworben werden: Pinguin, Weihnachtsmann, Schneemann, Tannebaum oder gar als dreidimensionalen Aufsteller Schlitten oder Weihnachtsbaum.

Die Kalender gibt es teilweise vorkonfektioniert in den Annahmestellen. Alternativ können die Kalender auch individuell mit Losen aus dem Rubbellossortiment von WestLotto bestückt werden. So eignen sich die Rubbel-Adventskalender ideal als Geschenk-Idee. Speziell für die Weihnachtszeit hat WestLotto Rubbellose im Wert von 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro und 5 Euro mit weihnachtlich / winterlichern Motiven aufgelegt. Je nach Los gibt es bis zu 100.000 Euro (Chance 1 : 510.000) zu gewinnen. (Nur in teilnehmenden WestLotto Annahmestellen).

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)