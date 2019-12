In der zweiten Gewinnklasse konnten vier Spielteilnehmer Großgewinne im sechsstelligen Bereich erzielen. Hier gehen jeweils 477.465,40 Euro nach Bayern (2 x), Hessen und in die Slowakei.

Der Eurojackpot war zuletzt am 22. November geknackt worden. Der zu diesem Zeitpunkt auf die maximale Summe von 90 Millionen Euro angewachsene Jackpot ging gleich an drei Spielteilnehmer aus Bayern, Hessen und Ungarn, die jeweils 30 Millionen Euro abräumen konnten.

Finnland ist nach Deutschland die erfolgreichste Nation beim Eurojackpot. Seit Start der Lotterie im Jahr 2012 gibt es nun 34 finnische Millionäre. In Deutschland sind es bisher 129 Millionäre durch die europäische Lotterie.

Bei der nächsten Ziehung am 13. Dezember startet die Lotterie in ihre nächste Jackpotperiode mit der Startsumme von 10 Millionen Euro. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de .

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)