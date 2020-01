KENO: Flexibel, einfach, selbstbestimmt und individuell

Ziehungssendung in neuer Optik

Neue Kulisse, verändertes Intro und moderne Animationen: Die Ziehungssendung von KENO wird seit dem Dezember 2019 in neuer Optik ausgestrahlt. Dadurch wirkt das Wiesbadener Studio, in dem die 20 Gewinnzahlen täglich um 19.10 Uhr gezogen werden, viel dynamischer. Trotz veränderter Szenerie wird an den KENO-Farben nicht gerüttelt. Den Zuschauern strahlt weiterhin ein kräftiges Lila entgegen, allerdings in Kombination mit frischen Gold-, Grau- und Weiß-Tönen. Mit weiteren Veränderungen wartet auch KENO-Glücksfee Annett Fleischer auf. Sie ist seit 2011 das Gesicht der Show und gibt mit ihren Moderationen der Sendung ebenfalls einen etwas anderen Anstrich. Wie das genau aussieht, können die Zuschauer im Internet unter www.keno.de täglich selbst erleben.