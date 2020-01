„64“ als KENO-Zahl am häufigsten gezogen

„Will you still love me, when I’m 64“, sangen die Beatles. Auf KENO bezogen lautet die Antwort: Ja – Fortuna liebt die „64“. Jeden Tag werden bei dieser Lotterie 20 Gewinnzahlen zwischen 1 und 70 gezogen. 2019 zählte die „64“ am häufigsten zu den Gewinnzahlen. In 365 Ziehungen war sie 128-mal dabei. Die „64“ ist gleichzeitig sogar die meist gezogene Gewinnzahl in der 15-jährigen KENO-Geschichte. In den bislang 5.500 Ziehungen (Stand 19. Januar) erlebte die „64“ bereits 1.645 Auftritte als Gewinnzahl.

Von Münstersche Zeitung