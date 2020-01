Was man mit 84 Millionen Euro machen kann

Die Transferperiode der Fußballbundesliga schließt am kommenden Freitag (31. Januar). Etliche Spieler wechseln für hohe Ablösesummen. Am gleichen Tag geht es bei der europäischen Lotterie Eurojackpot um rund 84 Millionen Euro: Am Abend werden im finnischen Helsinki die Gewinnzahlen ermittelt.