Das Besondere an der nächsten Lotto-Ziehung: Es findet eine garantierte Ausschüttung des Lotto-Jackpots statt. Wenn der Jackpot zu lange nicht geknackt wurde, muss er in der 13. Ziehung ausgeschüttet werden – so steht es in den Teilnahmebedingungen.

Gibt es in der kommenden Ziehung keinen Spielteilnehmer mit sechs Richtigen plus Superzahl, wird die komplette Gewinnsumme auf die darunterliegende Gewinnklasse 2 verteilt. Dann reichen für einen Volltreffer bereits sechs richtige Zahlen ohne Superzahl aus. Damit verbessert sich die Gewinnchance von 1 : rd. 140 Millionen (Gewinnklasse 1) auf 1 : 16 Millionen (Gewinnklasse 2). Würde der zweite Rang ebenfalls von keinem Tipper getroffen, geht der Jackpot in die dritte Gewinnklasse über. Hier liegt die Chance auf einen Treffer bei 1 : 543.000.

Die Nordrhein-Westfalen haben bei garantierten Jackpot-Ausschüttungen besonders viel Glück. Am 14. Mai 2016 gewann ein WestLotto-Tipper mit der zweiten Gewinnklasse über 37 Millionen Euro. Wenige Monate später, am 14. September 2016 folgte eine weitere garantierte Ausschüttung – erneut gewann ein Lottospieler aus NRW in der zweiten Gewinnklasse rund 33 Millionen Euro. Die darauffolgende garantierte Ausschüttung fand erst drei Jahre später im Januar 2019 statt. Tipper aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen teilten sich den Jackpot und wurden zehnfache Millionäre. Bei der letzten und insgesamt vierten garantierten Ausschüttung am 29. Juni 2019 gewann wieder ein Nordrhein-Westfale. Mit sechs richtigen Zahlen in zweiten Gewinnklasse gewann der Tipper rund 31 Millionen Euro. Ist das ein gutes Omen für die kommende Lotto-Ziehung.

