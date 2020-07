WestLotto-Halbjahresbilanz

90-Millionen-Rekordgewinner und neun weitere Millionäre in Nordrhein-Westfalen

Die ersten sechs Monate des Jahres 2020 sorgen für eine stolze Gewinnerbilanz bei WestLotto. Dazu gehört unter anderem ein Rekordgewinn. Dieser Meilenstein wurde am 7. Februar gesetzt: Eine Person aus NRW räumte bei Eurojackpot die Maximalsumme von 90 Millionen Euro ab. Es war nach 2016 (Baden-Württemberg) erst das zweite Mal, dass diese Rekordsumme in Deutschland ausgeschüttet wurde. Am 1. Mai folgte dann ein weiterer Spielteilnehmer aus Bayern, der ebenfalls 90 Millionen Euro gewinnen konnte.