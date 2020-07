Vielleicht klingelt es bald in der Urlaubskasse

Das i-Tüpfelchen

Die Chancen stehen nicht schlecht, denn gleich 77-mal werden 50.000 Euro verlost und 777 Spieler erhalten jeweils 1.000 Euro. Ausgelost wird bundesweit aus allen Tippern, die am 8. Oder 11. Juli bei Spiel 77 das „Ja-Feld“ ankreuzen. Das Schöne ist: Die Zusatzgewinne der Sonderauslosung sind natürlich nur das i-Tüpfelchen. Die Chancen auf die normalen Gewinnränge sind ebenfalls vorhanden. Mit einem Einsatz von nur 2,50 Euro pro Spiel ist man dabei.

Endziffernlotterie

Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Um zu gewinnen, müssen die Ziffern der Spielscheinnummer mit den Ziffern der gezogenen Nummer übereinstimmen – und zwar in der gleichen Reihenfolge von rechts nach links. Mit bereits einer richtigen Endziffer wird ein Gewinn erzielt. Bei Spiel 77 kann sich in der höchsten Gewinnklasse ein Jackpot bilden (Gewinnchance 1:10 Mio). Die Gewinnsumme wird zur nächsten Ziehung übertragen, sofern kein Spielteilnehmer die richtige siebenstellige Gewinnzahl vorweisen kann. Es gibt sieben Gewinnklassen, die in wöchentlich zwei Ziehungen (mittwochs und samstags) ausgespielt werden. Im ersten Rang sind 177.777 Euro garantiert, wenn sich noch kein Jackpot gebildet hat. Am Spiel 77 kann man über die Spielscheine von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, der TOTO 6aus45 Auswahlwette, der TOTO 13er Ergebniswette und der GlücksSpirale teilnehmen. Allerdings nicht automatisch – das „Ja-Kreuzchen“ muss man schon selbst setzen.

Auch in Abwesenheit

Wer Anfang Juli bereits in Urlaub ist und trotzdem teilnehmen möchte, kann schon jetzt einen Mehrwochenschein in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de abgeben und das „Ja-Feld“ beim Spiel 77 ankreuzen. Bis zu fünf Wochen können die Zahlen dann an den Ziehungen teilnehmen – somit wird auch in Abwesenheit keine Chance verpasst.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)