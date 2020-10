Dieses Edelmetall findet für Schmuck, in der Autoindustrie oder medizinischen Geräten Verwendung. In seiner metallischen Form wird Platin heutzutage allerdings kaum noch geschürft, die Gewinnung ist nach wie vor aufwendig. Viel leichter ist es, in WestLotto-Annahmestellen und im Internet danach zu suchen. Dort gibt es eine Variante als Rubbellos: Platin 7. Das Rubbellos bietet 20 Gewinnchancen und einen Spitzengewinn von 500.000 Euro (Chance 1:2 Mio.). Einen höheren gibt es in Deutschland bei keiner anderen Sofortlotterie. Insgesamt sechsmal kann er bei diesem Rubbellos erzielt werden. Dazu gibt es jede Menge Gewinne zwischen zehn und 25.000 Euro.

So funktioniert es

Sofern Sie auf Ihrem Los eine „7“ freirubbeln, gewinnen Sie den danebenstehenden Betrag. Befindet sich neben einer Gewinnsumme ein Stern, verzehnfacht sich Ihr Gewinn. Taucht ein Geldbündel-Symbol auf, erhalten Sie sogar alle 20 aufgelisteten Beträge.

Erhältlich in allen WestLotto-Annahmestellen und im Internet unter www.westlotto.de

Preis: zehn Euro

Spitzengewinn: 500.000 Euro (Chance 1:2 Mio.)

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)